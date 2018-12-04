В Башкирии из полыньи спасли молодого лося

В Гафурийском районе Башкирии в полынью попал лосенок. Из ледяной ловушки его спасли местные жители. Сохатому понадобилась помощь ветеринаров.

Как рассказали ИА «Башинформ» в республиканском министерстве экологии, скорее всего, лось оказался в реке, спасаясь от волков. Несмотря на опасность, люди помогли ему выбраться. Районному ветеринару пришлось наложить лосенку несколько швов на раны.

Планируется, что животное перевезут в Центр спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе, однако пока это делать опасно из-за его состояния.

Агентство напоминает, что «Куляшка» работает в республике с 2012 года. За это время его обитателями стали более 10 лосей. Некоторых из них выпустили на волю.

Ранее сообщалось о том, что в жилой квартал Перми забрел молодой лось, спасаясь от преследования собак. Но умер там от страха.