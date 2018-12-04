Прямой эфир

В Башкирии из полыньи спасли молодого лося

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гафурийском районе Башкирии в полынью попал лосенок. Из ледяной ловушки его спасли местные жители. Сохатому понадобилась помощь ветеринаров.

Как рассказали ИА «Башинформ» в республиканском министерстве экологии, скорее всего, лось оказался в реке, спасаясь от волков. Несмотря на опасность, люди помогли ему выбраться. Районному ветеринару пришлось наложить лосенку несколько швов на раны.

Планируется, что животное перевезут в Центр спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе, однако пока это делать опасно из-за его состояния.

Агентство напоминает, что «Куляшка» работает в республике с 2012 года. За это время его обитателями стали более 10 лосей. Некоторых из них выпустили на волю.

Ранее сообщалось о том, что в жилой квартал Перми забрел молодой лось, спасаясь от преследования собак. Но умер там от страха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раненый голубь сам пришел и постучал в ветклинику в Омске
В Коми началась проверка после убийства спасенного из реки лося

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017