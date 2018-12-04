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Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива» Ломакина

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Фото: fclm.ru
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Футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин мог скончаться от переохлаждения. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник во вторник, 4 декабря.

Он отметил, что, согласно выводам первичных экспертиз, футболист скончался из-за переохлаждения. Также установлено, что незадолго до смерти спортсмен употреблял спиртные напитки.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Впоследствии выяснилось, что спортсмен вместе со своим другом употреблял алкоголь, после чего пропал. Приятель спортсмена так и не смог вспомнить, где они проводили время.

Тело футболиста было обнаружено 2 декабря рядом с берегом одного из притоков Москвы-реки, на улице Борисовские Пруды. На камерах видеонаблюдения видно, как Ломакин направляется к реке и несколько раз падает. Затем в кадре появляется лиса, которая тащит куртку спортсмена.

3 декабря московские клубы ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также «Краснодар» и казанский «Рубин» выразили соболезнования в связи со смертью 18-летнего спортсмена.

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