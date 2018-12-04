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Рост энергопотребления зафиксировали в полярную ночь в Мурманске

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Значительный рост энергопотребления зафиксировали эксперты с приходом в Мурманскую область полярной ночи. Электрические сети «Колэнерго», филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», работают с повышенной нагрузкой.

В среднем суточное энергопотребление в период короткого светового дня составляет примерно 36 тыс. МВт/час. Летом же, в период полярного дня, этот показатель приближается к 26 тыс. МВт/час. Эти данные сообщили ИА «Би-порт» в «Колэнерго», пояснив, что рост энергопотребления в этом время года для Мурманской области — обычное явление.

В регионе полярная ночь наступила 2 декабря. Она продлится до 10 января. На полуострове Рыбачьем явления зафиксировали еще 26 ноября. В Полярных Зорях полярная ночь продлится всего три дня — с 21 по 23 декабря. А на широте Кандалакши, Варзуги и Умбы ее вообще нет.

Ранее сообщалось о том, что в Мурманской области появился производственно-пищевой кластер. Он призван развивать рыбное хозяйство и обеспечивать продовольственную безопасность.

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