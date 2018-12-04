В Японии закрывается последняя пейджинговая сеть

Токийская телекоммуникационная компания Tokyo Telemessage, обслуживающая пейджеры, заявила, что в сентябре 2019 года прекратит предоставление услуги из-за отсутствия спроса.

Услуги связи с использованием пейджеров в 1968 году в Японии начала предоставлять компании Nippon Telegraph и Telephone Public Corp. Устройства для приема сообщений пользовались популярностью среди работающих вне офисов служащих и школьниц, а на пике популярности количество контрактов на обслуживание превышало 10 млн. По данным той же Tokyo Telemessage, в 1996 году ее абонентская база достигла максимума в 1,2 млн, пишет 4 декабря CNN.

С распространением более современных средств связи популярность пейджеров стала падать, а производство устройств прекратили около 20 лет назад. Устройство было популярно среди медиков, так как его можно использовать около чувствительной медицинской техники.

В настоящее время количество контрактов на обслуживание пейджеров упало ниже 1,5 тыс.

Около года назад автор первого в истории человечества SMS британский программист Нил Папуорт заявил, что не ожидал, что эта технология станет столь популярной в мире. Историческое событие произошло 3 декабря 1992 года и задумывалось как сервис пейджинга для руководства.