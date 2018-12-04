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Саратовского экс-депутата Сергеева объявили в международный розыск

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Уголовное дело возбудили в отношении бывшего депутата Саратовской областной думы. Его обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», речь идет об основателе компании «Новострой» Алексее Сергееве. Имущество его и его супруги общей стоимостью более 30 млн рублей арестовано, сам он объявлен в международный розыск.

Подозреваемый руководил строительной компанией, которая занималась возведением многоквартирного дома в поселке Новосоколовогорском Волжского района Саратова. В 2013–2016 годах часть помещений в этом доме на сумму более 40 млн рублей была передана физическим и юридическим лицам в счет погашения долга Сергеева. Таким образом, как считает следствие, продолжение строительства стало невозможно из-за нехватки денежных средств.

В октябре Кирилл Любимцев, адвокат Сергеева, заявлял агентству, что его подзащитный вину не признает, а дело против него связано с политическими причинами и мотивами имущественного характера.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали экс-вице-губернатора Новгородской области Бориса Воронцова. Его обвиняют в хищении 136 млн рублей.

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