Ежемесячные выплаты будут получать обладатели ордена «Сампо» в Карелии

Ежемесячные выплаты могут ввести в Карелии тем, кто является обладателем ордена «Сампо», медали Марка Пименова или «За заслуги перед Республикой Карелией». Инициатива принадлежит главе региона Артуру Парфенчикову.

Для этого необходимо внести изменения в местный закон «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих особые заслуги». Парфенчиков предложил каждый месяц платить таким гражданам по 720 рублей.

Как отмечает ИА «Карелinform», сейчас такие выплаты положены тем, кто награжден орденами СССР и имеет почетные звания.

Об учреждении новых государственных наград в Карелии сообщалось весной 2018 года. Орден «Сампо» стал высшей госнаградой республики, которым награждают не более трех раз в год. Претендовать на него может тот, кто имеет выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией в различных сферах деятельности.