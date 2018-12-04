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Ярославской пенсионерке заплатят за падение на разбитой дороге

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Пожилая жительница Ярославля получит компенсацию морального вреда за падение в канаву на разбитой дороге. Она пыталась перейти раскопанную обочину дороги у остановки общественного транспорта.

Выбраться из ямы пенсионерка смогла только с помощью прохожих. Они вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Уже после окончания лечения ее по-прежнему беспокоят боли в спине и ногах, без посторонней помощи пожилой женщине сложно передвигаться. Именно поэтому, как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», пострадавшая обратилась в прокуратуру.

Во время проверки было установлено, что на момент ремонтных работ движение пешеходов было сильно затруднено. Подрядчик не организовал переход пешеходов через канаву должным образом. Это противоречит условиям контракта и нарушает требования законодательства о безопасности дорожного движения.

Во время судебного заседания АО «Группа компаний «ЕКС» заключило мировое соглашение с женщиной, по которому ей положены выплаты. Сумма компенсации не указывается.

Ранее сообщалось о том, что пожилая женщина сломала позвоночник в одном из автобусов Брянска. Она получила травму при падении в салоне.

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