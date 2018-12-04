В Кремле назвали дату переговоров Путина с Мадуро

Президент России Владимир Путин встретится с венесуэльским лидером Николасом Мадуро в среду, 5 декабря.

Как 4 декабря сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Москве состоятся двусторонние переговоры лидеров.

Ранее во вторник Мадуро заявил, что отправляется в Россию с визитом и намерен провести очень важную встречу с российским лидером. Он отметил, что поездка в Москву призвана укрепить и расширить связи дружбы и дипломатические отношения между двумя странами.

В начале октября, комментируя вопрос о возможном иностранном вмешательстве в дела Венесуэлы, Путин заявил, что тема будущего Николаса Мадуро на посту президента является внутренним делом Венесуэлы. Этот вопрос должен определить народ республики, а не кто-либо в мире, сказал российский лидер.