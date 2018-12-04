Автобусные рейсы отменили в Томске из-за сильного мороза

В Томске отменили 11 автобусных междугородних рейсов из-за морозов, которые пришли в регион. Утром 4 декабря в городе было -32 градуса.

Как уточняет РИА «Томск», отменены маршруты Томск – Асино, Томск – Бакчар, Томск – Белово, Томск – Павлодар, Томск – Тегульдет и Томск – Горно-Алтайск. Автобусы должны были отправляться по этим направлениям по несколько раз в течение дня.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании в регионе, которое продлится до 6 декабря. Ночью в эти дни столбики термометров могут опускаться до -42 градусов, а на востоке области – до -48 градусов. Региональное МЧС предупредило жителей о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

Ранее сообщалось о сильных морозах в Хабаровском крае. В селе Нелькан в ночные часы температура опускается до -40 градусов.