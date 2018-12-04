Стала известна причина смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Причиной смерти командующего Пятым флотом военно-морских сил США на территории королевства Бахрейн вице-адмирала Скотта Стирни стало самоубийство. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что версия насильственной смерти не рассматривалась изначально.

1 декабря тело Стирни было обнаружено в Бахрейне. Об этом говорится в заявлении ВМС. Служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна начали расследование гибели военачальника.