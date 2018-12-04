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Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Во время выступления украинского президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание.

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Женщина упала в обморок после слов главы государства о реакции мира на инцидент в Керченском проливе. Порошенко прервал выступление и помог омбудсмену покинуть студию, пишет RT.

Вернувшись на трибуну, президент отметил, что происшествие свидетельствует о нагрузке, с которой работает Денисова. По его словам, женщина вынуждена работать по 20 часов в день якобы из-за ситуации с арестом украинских моряков в Керченском проливе.

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

На фоне этого инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Москва назвала действия Киева провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

3 декабря сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.

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