Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 4 декабря

Синоптики рассказали о небольшом снеге, который ожидается в Московском регионе 4 декабря. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Днем в Москве возможно до двух градусов мороза, местами небольшой снег, который также продолжится ночью, причем температура воздуха может охладеть до четырех градусов ниже нуля. Также ожидается гололедица, пишет ТАСС.

В Подмосковье днем до пяти градусов мороза, ночью – до семи градусов ниже нуля. Ветер южный 6-11 м/с, атмосферное давление 751 мм ртутного столба.

3 декабря стало известно, что на наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.