Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 4 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали о небольшом снеге, который ожидается в Московском регионе 4 декабря. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Днем в Москве возможно до двух градусов мороза, местами небольшой снег, который также продолжится ночью, причем температура воздуха может охладеть до четырех градусов ниже нуля. Также ожидается гололедица, пишет ТАСС.

В Подмосковье днем до пяти градусов мороза, ночью – до семи градусов ниже нуля. Ветер южный 6-11 м/с, атмосферное давление 751 мм ртутного столба.

3 декабря стало известно, что на наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледяные дожди ожидаются в Москве в середине недели
Москвичей предупредили о надвигающемся снегопаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017