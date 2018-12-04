Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Девилз» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:5. Россиянин Никита Кучеров забил гол и отдал три результативных передачи.

Таким образом, Кучеров набрал 42 (12+30) очка в текущем сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров.

Единственную шайбу хозяев забросил российский нападающий Егор Яковлев, для которого она стала первой в заокеанской карьере, передает «Спорт-Экспресс».

«Девилз» занимают последнее место на Востоке, набрав 23 очка. «Тампа» лидирует в конференции, имея в своем активе 41 очко.

25 ноября 20-летний финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Уэйна Гретцки.

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