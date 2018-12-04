Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам

Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.

Кроме того, им вручили матрешек, шоколадки, блокноты, ручки, керамические подставки и коробочки с названием курорта, передает телеканал «360».

«Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск», — сказал один из охотников. Награжденный пошутил, что будет когти в лесу подстригать зверям.

Позже в Законодательном собрании охотникам также выписали по 10 тыс. рублей.

Двое мальчиков 10 и 13 лет потерялись в Култаевском сельском поселении в районе бывшей военной части Бабичево 25 ноября.

Сначала родители пытались найти их самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Тогда к ним присоединились волонтеры и следователи, а также экстренные службы региона.

Поиски в лесу длились порядка семи часов, на след детей вышли охотники. В ночь на 26 ноября дети были найдены живыми и госпитализированы в больницу с переохлаждением.



