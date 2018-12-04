Жители Рима опять расстроились из-за неказистой рождественской елки
Главное новогоднее дерево в центре Рима третий год подряд расстраивает местных жителей. По мнению горожан, главный символ Рождества выглядит изношенным: ветки отломаны, местами проступает ствол, а крона помятая.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Главное новогоднее дерево в центре Рима третий год подряд расстраивает местных жителей. По мнению горожан, главный символ Рождества выглядит изношенным: ветки отломаны, местами проступает ствол, а крона помятая.
Подробнее — в сюжете «Известий».