Номинантов «Грэмми» объявят на два дня позже из-за траура по Бушу-старшему

Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи приняла решение о переносе церемонии оглашения номинантов на премию «Грэмми» из-за траура в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

«Номинанты 61-й церемонии «Грэмми» будут названы в пятницу, 7 декабря, в 8:30 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении музыкальной академии в Twitter. Ранее планировалось назвать номинантов 5 декабря.

Сама церемония вручения состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Премия будет присуждаться в 61-й раз. Она была основана в 1957 году в Лос-Анджелесе профессиональными музыкантами в ходе празднования 80-летия изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Граммофону премия обязана своим названием — Grammy — и формой призовой статуэтки.

Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. В последние годы политик тяжело болел: обострение хронического бронхита, болезнь Паркинсона, пневмония. Он передвигался только в инвалидном кресле, но тем не менее участвовал в публичных мероприятиях.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах, до этого был вице-президентом при Рональде Рейгане.