Крановщицы из Набережных Челнов разделись для корпоративного календаря
В Набережных Челнах сотрудницы кранового завода снялись для эротического корпоративного календаря.
Календари на крановом заводе в Татарстане создают с 2007 года. Очередное издание обещает стать самым «горячим» за всю историю.
В Набережных Челнах сотрудницы кранового завода снялись для эротического корпоративного календаря.
Календари на крановом заводе в Татарстане создают с 2007 года. Очередное издание обещает стать самым «горячим» за всю историю.