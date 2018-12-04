В Житомирской области прошли обыски в помещениях УПЦ

В Житомирской области сотрудники полиции и следователи Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в нескольких помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции по региону Алла Ващенко.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местное издание «Житомир.инфо», также обыски проходят в Киеве, Овруче и Коростене. Обыски в Овручской епархии подтвердил ранее местный священник Георгий Кузнецов. Всего в помещениях церкви и частных домах прошло восемь санкционированных обысков.

1 декабря информационно-просветительский отдел на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что СБУ массово вызывает на допросы представителей духовенства. В заявлении отмечается, что священнослужителям пришли повестки, в которых их приглашают на беседу в качестве свидетелей.

30 ноября глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В тот же день сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю столичной лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление. Также проводилась опись имущества Киево-Печерской лавры.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине. Принять устав планируют на «объединительном соборе» раскольников в Киеве, дата которого еще не определена.