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Финляндия планирует запретить работу в госструктурах для граждан РФ

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Фото: Global Look Press/Michael Nitzschke
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4 декабря в финском парламенте пройдет первое слушание законопроекта, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства.

Документ вводит ограничения и для найма этой категории граждан в госструктуры, рассказали «Известиям» в информационном офисе парламента Финляндии. По словам источника «Известий» в дипломатических кругах страны, законопроект направлен против тех жителей, чей второй паспорт является российским.

Среди проживающих в Финляндии обладателей двойного гражданства свыше 30 тыс. человек. По словам европейских правозащитников, инициатива носит явно дискриминационный характер и может привести к дальнейшему увеличению давления на русскоязычное меньшинство.

Вступить в силу поправки о двойном гражданстве, как говорится в документе, должны в 2019 году. Как заверили «Известия» несколько собеседников в парламенте, произойдет это до запланированных на апрель выборов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Второй лишний: Финляндия начинает борьбу с российскими паспортами

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