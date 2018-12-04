Песков рассказал о бесполезности споров с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что с Владимиром Путиным невероятно сложно спорить, ведь он способен разнести своими аргументами человека, особенно если оппонент ошибся.

На встрече со студентами МГИМО Песков отметил, что глава государства имеет прекрасную экспертную подготовку. Пресс-секретарь уверен, что Путин всегда поддерживает спор аргументами и способен донести свои мысли до абсолютно разной аудитории, пишет РЕН ТВ.

Ранее 3 декабря Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина. По его словам, самое активное рабочее время в графике президента наступает после 18 часов и часто длится до полуночи.

18 ноября пресс-секретарь президента рассказал о занятиях Путина во время перелетов. По его словам, российский лидер в основном изучает и подписывает документы и указы, которые ежедневно выпускает администрация и его пресс-служба, а также смотрит телевизионные дайджесты и читает новости.