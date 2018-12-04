Порошенко уволил своего постпреда по Крыму
Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя по Крыму Бориса Бабина. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Верховной рады, бывший постпред сам подал в отставку.
Бабин вступил в должность постпреда Украины в Крыму в августе 2017 года. До этого занимал должность уполномоченного правительства по делам Европейского суда по правам человека.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.
Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.
16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается «нарушение прав человека» в Крыму и «установление Россией управления и юрисдикции» в регионе.