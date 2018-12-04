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Порошенко уволил своего постпреда по Крыму

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Фото: youtube.com
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Президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя по Крыму Бориса Бабина. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Верховной рады, бывший постпред сам подал в отставку.

Бабин вступил в должность постпреда Украины в Крыму в августе 2017 года. До этого занимал должность уполномоченного правительства по делам Европейского суда по правам человека.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран итоги голосования признавать отказываются.

Москва неоднократно указывала, что референдум проходил при соблюдении всех демократических и международных норм и, следовательно, является легитимным. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

16 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины, в которой осуждается «нарушение прав человека» в Крыму и «установление Россией управления и юрисдикции» в регионе.

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