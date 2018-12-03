Прямой эфир

Российский космонавт Овчинин после аварии может провести на МКС целый год

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский космонавт Алексей Овчинин после неудачи с запуском ракеты «Союз-ФГ» с Байконура при повторном полете на Международную космическую станцию (МКС) может провести, предположительно, целый год на станции. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как до Луны: «Роскосмос» представил «дорожную карту» лунной программы
Сможет ли российская космонавтика возобновить исследования спутника Земли

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Овчинин и его американский коллега Ник Хейг войдут в состав нового экипажа, который стартует к станции 1 марта 2019 года. Третьим членом экипажа станет астронавт из США Кристина Кох.

11 октября стало известно, что во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла «авария носителя». Пилоты космического корабля — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили и, испытывая серьезные перегрузки, спустились на Землю.

3 декабря корабль «Союз МС-11» с экипажем новой экспедиции успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» МКС. На борту находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канадский астронавт оценил уровень подготовки экипажей МКС в России
Российские космонавты испытают на МКС двигатели на йоде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017