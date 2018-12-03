Российский космонавт Овчинин после аварии может провести на МКС целый год

Российский космонавт Алексей Овчинин после неудачи с запуском ракеты «Союз-ФГ» с Байконура при повторном полете на Международную космическую станцию (МКС) может провести, предположительно, целый год на станции. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Овчинин и его американский коллега Ник Хейг войдут в состав нового экипажа, который стартует к станции 1 марта 2019 года. Третьим членом экипажа станет астронавт из США Кристина Кох.

11 октября стало известно, что во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла «авария носителя». Пилоты космического корабля — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — выжили и, испытывая серьезные перегрузки, спустились на Землю.

3 декабря корабль «Союз МС-11» с экипажем новой экспедиции успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» МКС. На борту находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.