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В Кремле назвали главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что целью встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Аргентине должно было стать обсуждение возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в случае выхода американской стороны из договора, Россия будет вынуждена действовать «для обеспечения паритета», потому что это «экспансия НАТО» в сторону российских границ.

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«И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы. Это нелогично, это опасно», — резюмировал пресс-секретарь.

Главы двух государств собирались провести полноформатную встречу в Буэнос-Айресе, однако Трамп в последний момент отказался от нее в связи с инцидентом в Керченском проливе. Во время саммита «большой двадцатки» президенты коротко пообщались и российский лидер изложил американскому коллеге свое видение конфликта в Черном море.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил (ВМС) вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали, а также продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявили обвинения в нарушении границы.

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