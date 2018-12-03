Песков назвал «махровый протекционизм» США причиной снижения эффективности ВТО

Мировые институты, среди которых Всемирная торговая организация (ВТО), существенно утратили свою эффективность, в частности, из-за «махрового протекционизма» со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас ВТО на фоне того, что творят Соединенные Штаты, во многом перестало быть нужным, потому что эти правила не работают», — сказал он, выступая перед студентами МГИМО.

Официальный представитель Кремля отметил, что протекционизм, который стал «абсолютом политики» США, с одной стороны, дает рост их экономике, а с другой — «ломает всю систему экономических отношений», передает ТАСС.

17 ноября на полях саммита АТЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протекционизм в мировой экономике привел к торговым войнам. Он также подчеркнул, что экономические санкции сегодня стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, что ведет к тяжелым последствиям.