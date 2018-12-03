Прямой эфир

Возбуждено дело об отравлении матери и ребенка угарным газом в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту оказания коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, вечером 20 ноября 22-летняя женщина вместе со своим годовалым ребенком находилась у себя в квартире в доме на улице Ароновой, которая обогревалась газовой колонкой. Внезапно они почувствовали себя плохо. В больнице им диагностировали отравление угарным газом.

Следователи выяснили, что работы по очистке вентиляционных и дымовых каналов в квартире не проводились. Это привело к закупорке дымохода кирпичными осколками и пылью, что вызвало критическое скопление угарного газа, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как сообщалось 27 ноября, уголовное дело возбуждено после гибели семьи из пяти человек, в том числе троих детей, от отравления угарным газом в селе Саратовской области. Днем 26 ноября фельдшер в селе Гвардейское обнаружила в частном доме тела троих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения, а также их родителей 1987 и 1985 годов рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбудили после смерти семьи от угарного газа под Владимиром
СК начал проверку после отравления детей крысиным ядом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017