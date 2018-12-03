Возбуждено дело об отравлении матери и ребенка угарным газом в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту оказания коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, вечером 20 ноября 22-летняя женщина вместе со своим годовалым ребенком находилась у себя в квартире в доме на улице Ароновой, которая обогревалась газовой колонкой. Внезапно они почувствовали себя плохо. В больнице им диагностировали отравление угарным газом.

Следователи выяснили, что работы по очистке вентиляционных и дымовых каналов в квартире не проводились. Это привело к закупорке дымохода кирпичными осколками и пылью, что вызвало критическое скопление угарного газа, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как сообщалось 27 ноября, уголовное дело возбуждено после гибели семьи из пяти человек, в том числе троих детей, от отравления угарным газом в селе Саратовской области. Днем 26 ноября фельдшер в селе Гвардейское обнаружила в частном доме тела троих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения, а также их родителей 1987 и 1985 годов рождения.