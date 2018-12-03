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Поврежденную скульптуру в Петербурге превратят в новогоднюю елку

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В Петербурге сломался арт-объект «Папа Wок» художника Сергея Бородкина. Рука скульптуры замерзла в воде и отвалилась. Композиция была временной, ее планировали убрать в начале 2019 года. 

После ремонта арт-объект переедет во двор Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Там ее превратят в гротескную елку, сообщает телеканал «78».

В поселке Токсово Ленинградской области нашли ранее украденную скульптуру мальчика из композиции «Читающая семья», у него нет ноги и ступни. Установивший монумент фонд «Токсовская перспектива» обещал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за возвращение статуи.

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