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Мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать в Китае

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Фото: tv.people.com.cn
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Мужчина в Китае 15 лет носил на спине парализованную мать. Об этом сообщил телеканал TV People.

Отец семейства скончался в 2003 году, и 22-летнему сыну пришлось взять на себя заботу о матери. Женщина не могла ездить на автомобиле из-за морской болезни, поэтому сын принялся носить ее на спине.

Отмечается, что он ушел с работы и начал скитаться вместе с матерью по разным городам в поисках возможности заработать. В 2015 году мужчина устроился на швейную фабрику, однако через полгода она закрылась, сообщил телеканал 29 ноября. В конечном счете они вернулись в родную деревню, где местные жители помогли мужчине с работой и жильем.

24 сентября французское рыболовецкое судно спасло известного индийского моряка Абхилаша Томи. Он потерпел бедствие в Индийском океане во время кругосветной регаты и получил тяжелую травму спины, потеряв возможность передвигаться.

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