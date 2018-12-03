Суд в Нидерландах отказался снизить возраст 69-летнего мужчины на 20 лет

Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду снизить его возраст в документах на 20 лет. От этом в понедельник, 3 декабря, пишет газета The Guardian.

Согласно постановлению суда, в случае удовлетворения такого запроса законы о голосовании и посещении школы в определенном возрасте «стали бы бессмысленными». Мужчина не сумел убедить суд в том, что он страдает от «возрастной дискриминации».

«Господин Рателбанд свободен чувствовать себя на 20 лет моложе и действовать соответствующим образом. Однако изменение даты его рождения привело бы к исчезновению записей о 20 годах его жизни из отдела регистрации актов гражданского состояния. Это повлекло бы за собой множество нежелательных последствий, связанных с законодательством», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце голландец попросил суд города Арнем изменить дату его рождения. По его словам, настоящий возраст не отражает его эмоциональное состояние, а также препятствует ему устроиться на работу и найти спутницу жизни. Рателбанд заявил, что не чувствует себя на 69. Он также сослался на аналогичные практики при смене в документах имени или пола.

14 ноября суд провинции Северная Голландия (Нидерланды) отказался удовлетворить требования активистов, которые просят ввести ограничения на костюм чернокожего рождественского персонажа по имени Черный Пит. Его образ называют проявлением расизма и дискриминации африканцев.