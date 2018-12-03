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Суд в Нидерландах отказался снизить возраст 69-летнего мужчины на 20 лет

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jiri Hubatka
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Суд в Нидерландах отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду снизить его возраст в документах на 20 лет. От этом в понедельник, 3 декабря, пишет газета The Guardian.

Согласно постановлению суда, в случае удовлетворения такого запроса законы о голосовании и посещении школы в определенном возрасте «стали бы бессмысленными». Мужчина не сумел убедить суд в том, что он страдает от «возрастной дискриминации».

«Господин Рателбанд свободен чувствовать себя на 20 лет моложе и действовать соответствующим образом. Однако изменение даты его рождения привело бы к исчезновению записей о 20 годах его жизни из отдела регистрации актов гражданского состояния. Это повлекло бы за собой множество нежелательных последствий, связанных с законодательством», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце голландец попросил суд города Арнем изменить дату его рождения. По его словам, настоящий возраст не отражает его эмоциональное состояние, а также препятствует ему устроиться на работу и найти спутницу жизни. Рателбанд заявил, что не чувствует себя на 69. Он также сослался на аналогичные практики при смене в документах имени или пола.

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