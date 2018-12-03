В Кремле назвали возможные сроки встречи Путина и Трампа

Следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы состояться на полях саммита G20 в Осаке, который запланирован на июнь будущего года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выступая перед студентами МГИМО, он рассказал, что площадка международных саммитов является наиболее оптимальным вариантом для полноформатных переговоров глав государств.

«Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая «двадцатка» через полгода. А это — непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что в настоящих условиях речи о следующей встречи Путина и Трампа в Вашингтоне не идет.

Президенты РФ и США планировали провести полноформатные переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G20. Однако накануне мероприятия, 29 ноября, Трамп написал в Twitter, что отказался от встречи в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны пограничниками. В ходе саммита главы государства коротко пообщались и Путин изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море.