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Столичный фонд выдал льготный заем высокотехнологичному производителю

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Фото: Depositphotos
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Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заем в размере 35 млн рублей ООО «Рокор» в рамках специального финансового продукта «Промышленности» для московских предприятий. Компания является уникальным высокотехнологичным производителем изделий из монокристаллов сапфира, которые применяются в часовом производстве, технологическом оборудовании, а также могут использоваться в микроэлектронике.

Целевой заем предоставлен на реализацию проекта общей стоимостью около 99 млн рублей. Срок займа — пять лет, льготная ставка — 2% годовых, что в несколько раз ниже ставок банковского сектора.

«Правительство Москвы оказывает широкий спектр мер поддержки промышленным предприятиям, в том числе путем предоставления налоговых преференций, субсидий и льготных займов. На предоставленные средства компания модернизирует производство и расширит его объемы: планируется закупить спецоборудование и построить новое производственное помещение», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, заемные средства позволят закупить компании необходимое сырье и материалы для основного производства.

ООО «Рокор» основано в 1994 году. Предприятие осуществляет уникальное производство из монокристаллов сапфира диаметром до 250 мм.

Сапфир — самый твердый материал в природе после алмаза. Он долговечен, устойчив к истиранию и коррозии, может использоваться при экстремальных температурах. На предприятии «Рокор» обрабатывают монокристаллы сапфира и делают из них часовые заготовки, оптические элементы, смотровые окна, элементы для светодиодного освещения. Изделия поставляются как на российский, так и на зарубежный рынок: предприятие сотрудничает более чем с 30 организациями из 20 стран мира.

Справка

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал оказывать поддержку промышленности с 2017 года, является подведомственной организацией департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Цель фонда — финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков программного обеспечения, поддержка московских экспортеров и компаний, которые планируют начать экспортную деятельность, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы — участников госзаказа.

Фонд способствует модернизации и повышению конкурентоспособности московской промышленности в России и мире, увеличению инвестиций в реальный сектор экономики, росту объема налоговых поступлений в бюджет города Москвы, увеличению количества высокопроизводительных рабочих мест. За время работы фонд продемонстрировал, как в короткие сроки с помощью новых московских финансовых инструментов высокотехнологичные компании могут добиться повышения своей конкурентоспособности на столичном рынке. Займами фонда уже воспользовались 1734 работающие в столице компании, а общая сумма займов приближается к полутора миллиардам рублей. Его основные продукты в сфере софинансирования и предоставления займов — «Промышленности», «Промышленным комплексам», «Тендерный микрозаем».

Официальный сайт МФППиП: https://mfppp.ru/

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