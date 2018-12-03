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Синагогу в Симферополе отреставрируют за счет федеральных средств

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Реставрация старейшей в Симферополе синагоги «Нер-Томид» начнется во второй половине следующего года, сообщил президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн. По его словам, процесс подготовки к восстановлению синагоги находится на контроле администрации президента России.

«Мы должны самостоятельно решить вопрос проектирования, а всё остальное будет делаться за счет средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации», — цитирует Эпштейна «Крыминформ». Стоимость реставрации назовут после разработки проектно-сметной документации.

В середине ноября Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости масштабной реставрации дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму. В список работ включены оконные и дверные проемы, цоколь входной зоны и башни, поверхность стен первого этажа, каминной трубы, верхний пояс башни, ряд зубцов входной зоны первого этажа и тыльные поверхности зубцов всего здания. Проект стоимостью 132,4 млн рублей предусматривает архитектурно-художественное освещение дворца и скалы.

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