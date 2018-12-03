Мужчины провезли гроб в московской подземке

Двое молодых людей пытались провезти в московском метро гроб. Запись индидента была сделана 3 декабря на станции «Новокосино».

На входе на станцию представитель полиции потребовал у автора ролика предъявить документы, но судя по фото, которое также автор видеозаписи разместил в своем Instagram, молодых людей пропустили к поездам.

Между тем в правилах пользования Московского Метрополитена отмечается, что к провозу запрещается «Громоздкий багаж, сумма измерений которого (за исключением специально оговоренных случаев) по длине, ширине (двум диаметрам или осям в основании рулона) и высоте превышает 150 см, длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см».