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Открылось движение по тоннелю на КАД в Петербурге

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В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга запустили движение автомобилей по всем четырем полосам, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ходе ремонта восстановили защитный бетонный слой на железобетонных конструкциях, выполнили гидроизоляцию, водоотвод, облицевали стены тоннеля, уложили новый асфальт и сделали новые деформационные швы, передает телеканал «78». В тоннеле появились противопожарные двери и металлоконструкции зумпфа. В пешеходном отсеке теперь обогреваются лестничные марши.

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию третьей очереди Восточного скоростного диаметра (ВСД). Работы должны завершиться до 20 ноября 2019 года, говорится в распоряжении городского комитета по градостроительству и архитектуре. Речь идет об участке от Союзного проспекта до административной границы Петербурга (КАД).

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