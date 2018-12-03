Российские футбольные клубы выразили соболезнования из-за гибели Ломакина

Московские футбольные клубы «Динамо», ЦСКА, «Спартак», а также ФК «Краснодар» и казанский «Рубин» выразили соболезнования в связи с гибелью 18-летнего полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина. Об этом 3 декабря представители клубов написали в соцсети Twitter.

«Выражаем свои соболезнования «Локомотиву», а также родным и близким Алексея», — указано в сообщении ЦСКА.

Представители клуба «Динамо» напомнили, что Ломакин трагически погиб в минувшие выходные.

«Соболезнования родным и близким от «Динамо», — говорится в сообщении клуба. Слова сочувствия «Локомотиву», а также родным и близким Ломакина передали и члены ФК «Краснодар».

Полузащитник молодежной команды «Локомотива» перестал выходить на связь 30 ноября, его телефон появился в сети только через два дня. Его мать рассказала, что юноша уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Позже выяснилось, что Ломакин забыл портфель и телефон в такси. При этом приятель спортсмена признался, что они употребляли спиртные напитки. Кроме того, известно, что участник молодежной команды употреблял медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно.

По словам осведомленного источника, футболист был найден мертвым 2 декабря. Информацию о смерти спортсмена позже подтвердили в «Локомотиве».