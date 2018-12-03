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Рабочий погиб при обрушении стены на стройке в Тюмени

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В Тюмени во время строительных работ в нежилом здании на улице Федюнинского погиб 42-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря. По версии следствия, в здании произошло обрушение стены, что повлекло за собой гибель 42-летнего рабочего. Об этом пишет Megatyumen.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших за собой смерть человека». Обстоятельства трагедии устанавливаются.

27 ноября в Липецке во время строительных работ разбился мужчина. Он упал с четвертого этажа и погиб от полученных травм.

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