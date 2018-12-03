Американист разглядел подвох в готовности Трампа обсудить гонку вооружений

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с «Известиями», почему не стоит ожидать от американского лидера Дональда Трампа реальных шагов к остановке гонки вооружений.

Трамп 3 декабря посетовал на чрезмерные траты США на вооружения. Только за последний год Вашингтон потратил $716 млрд на вооружения, написал президент США в Twitter. Он также выразил уверенность, что ему удастся в будущем обсудить прекращение гонки вооружений вместе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

«Это заявление (Трампа о желании обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином. — Ред.) не более чем дымовая завеса, прикрытие. С моей точки зрения, мы не должны воспринимать его за чистую монету, а скорее прямо противоположным образом. Америка твердо при Трампе берет курс на выход из договора РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.)», — объяснил Васильев.

По его мнению, Америка не может резко покинуть договор и просто ищет форму для дипломатического и политического обоснования решения. Дело в том, что если США не обсудят выход и ДРСМД с Россией, критики Трампа обвинят его в том, что он не выслушал позицию и предложения Москвы, сказал Васильев. То же самое касается контактов с Китаем, который в настоящее время имеет немалый арсенал ракет средней дальности, добавил политолог.

«Нужно сказать, что были исчерпаны все возможности, но никаких возможностей договориться или решить эту проблему нет, и поэтому Соединенные Штаты Америки выходят из этого договора. Это сигнал в этом направлении», — сказал американист.

В октябре американский президент заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности. 19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года. Документ запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.

В мае 1991 года Москва полностью выполнила договор, уничтожив в общей сложности 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования. США сократили арсенал на 859 ракет.