Корабль «Союз» с новым экипажем МКС взял курс на станцию

Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа взял курс на Международную космическую станцию, сообщили в Центре управления полетами.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно вывела его с космодрома Байконур на околоземную орбиту в понедельник, 3 декабря. Пуск был произведен в 14:31 мск. Все боковые блоки ракеты успешно отделились. Стыковка корабля с МКС намечена на 20:36 мск, пишет «РИА Новости».

В составе экипажа «Союза МС-11» космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства (CSA) Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Срок ожидаемого их пребывания на борту орбитальной станции — 194 дня. Там вновь прибывших встретят россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён.

В свою очередь руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джим Брайденстайн поблагодарил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за «целеустремленность при осуществлении успешного запуска».

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Ее причиной стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты, что было вызвано деформацией датчика контакта разделения. Дефект был допущен при сборке. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто не пострадал.