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Тело погибшего футболиста «Локомотива» нашли в Москве на берегу реки

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В Москве скончался футболист молодежной команды «Локомотив» Алексей Ломакин. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает официальный сайт клуба.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении.

О пропаже сына заявила мать 18-летнего полузащитника. По ее словам, 30 ноября футболист ездил на медицинские процедуры, переночевал в расположении клуба, а потом перестал выходить на связь.

По данным ТАСС, тело Ломакина нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. Тело направили на экспертизу с целью определения причин смерти.

Ломакин перестал выходить на связь 30 ноября. Через два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что полузащитник забыл портфель в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана. Приятель погибшего спортсмена рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время.

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