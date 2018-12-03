Прямой эфир

Трамп назвал необычайной свою встречу с Си Цзиньпином

0
Фото: TASS/Imago/Xinhua/Li Xueren
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал как необычайную свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине. По словам главы Белого дома, в отношениях Вашингтона и Пекина произошел «скачок вперед».

«Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже сможет много получить, если сделка будет заключена», — заявил президент США, отметив в следующей записи, что его отношения с лидером Китая «очень прочные и личные», пишет  «Газета.ру».

Накануне стало известно, что Вашингтон не станет вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Проведение двусторонних переговоров продолжится, заявил экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу.

27 ноября Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт групп китайских товаров, на которые пошлины еще не действуют, в случае неудачи переговоров с Пекином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о согласии Китая сократить пошлины на импорт автомобилей из США
Трамп согласился не поднимать пошлины на товары из Китая с 1 января

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017