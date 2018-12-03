Трамп назвал необычайной свою встречу с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал как необычайную свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине. По словам главы Белого дома, в отношениях Вашингтона и Пекина произошел «скачок вперед».

«Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже сможет много получить, если сделка будет заключена», — заявил президент США, отметив в следующей записи, что его отношения с лидером Китая «очень прочные и личные», пишет «Газета.ру».

Накануне стало известно, что Вашингтон не станет вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары. Проведение двусторонних переговоров продолжится, заявил экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу.

27 ноября Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт групп китайских товаров, на которые пошлины еще не действуют, в случае неудачи переговоров с Пекином.