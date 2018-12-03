Больше 10 рейсов задержали в Краснодаре из-за тумана

В международном аэропорту Краснодара 3 декабря задержали 11 авиарейсов из-за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта отметили, что на 14:30 мск на прилет и вылет задерживались 11 самолетов, четыре из которых приземлились на запасных аэродромах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Представители авиакомпании находятся в контакте с пассажирами задержанных рейсов, сообщает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, всех пассажиров с этих рейсов покормили, выдают чай и воду. По расписанию вылет многих самолетов задержан до вечера.

28 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о бонусах для пассажиров при задержке рейса.