В МВД решили сократить обязанности участковых

МВД России планирует ограничить обязанности участковых полицейских, чтобы оптимизировать их работу. Об этом говорится в проекте приказа силового ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Такое решение принято из-за избыточной нагрузки на полицейских, которая провоцирует отток кадров. К примеру, участковых часто отвлекают для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых ими административных участков.

В связи с этим МВД предложило ряд мер, среди которых детализация функциональных обязанностей участкового и снятие с него проверки заявлений, которые касаются экономических правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, планируется заменить формат отчетности — с бумажного на электронный.

Ожидается, что приказ вступит в силу в мае 2019 года.

Ранее «Известия» писали, что МВД разрабатывает проект постановления правительства о том, чтобы все так называемые красивые автомобильные номера продавались через специальные аукционы в интернете. Внесение документа в кабмин запланировано на 2 сентября 2019 года.