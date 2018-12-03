В Москве прошло вручение премии Федерации еврейских общин России

Очередная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) «Скрипач на крыше» состоялась 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Об этом информирует пресс-служба организации.

«Для нас эта премия — возможность выразить благодарность людям, которые своими идеями, поступками, словами и инициативами внесли вклад в развитие еврейской жизни», — пояснил президент ФЕОР Александр Борода.

Победителем в номинации «Общинная жизнь» стал председатель попечительского совета еврейской общины города Калининград Владимир Кацман, а в номинации «Благотворительность» — меценат, учредитель Фонда целевого капитала Еврейского музея и центра толерантности Алексей Лихтенфельд. Он был удостоен награды за вклад в развитие еврейского образования и общинной жизни в РФ.

В номинации «Кинематограф» премия досталась актеру и режиссеру Константину Хабенскому за фильм «Собибор», а в номинации «Театр» премию получил Театр имени Евгения Вахтангова за постановку спектакля «Наш класс». За самоотверженную борьбу за права евреев в СССР был награжден раввин Носон Вершубский, проведший несколько лет в заключении в 1980-х по ложному обвинению в краже книг из синагоги. Он был удостоен «Скрипача на крыше» в номинации «Мужество».

В номинации «Общественная деятельность» лауреатом премии стал глава иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф. Помимо этого, премию в номинации «Образование» получил профессор факультета истории и директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий. В номинации «Журналистика» награда досталась телеведущему Константину Эггерту за цикл передач «Трудно быть с Б-гом» на телеканале «Дождь». В номинации «Издательская деятельность» премию получила издательская группа «Точка», а «Человеком-легендой» был признан художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Фильм Хабенского «Собибор» ранее стал претендентом на кинопремию «Оскар». Заявку на участие приняла американская академия кинематографических искусств и наук.