Прямой эфир

В Москве прошло вручение премии Федерации еврейских общин России

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) «Скрипач на крыше» состоялась 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Об этом информирует пресс-служба организации.

«Хрустально» чистая ненависть: что привело к «ночи разбитых витрин»
80 лет назад Европа содрогнулась от учиненного нацистами еврейского погрома

«Для нас эта премия — возможность выразить благодарность людям, которые своими идеями, поступками, словами и инициативами внесли вклад в развитие еврейской жизни», — пояснил президент ФЕОР Александр Борода.

Победителем в номинации «Общинная жизнь» стал председатель попечительского совета еврейской общины города Калининград Владимир Кацман, а в номинации «Благотворительность» — меценат, учредитель Фонда целевого капитала Еврейского музея и центра толерантности Алексей Лихтенфельд. Он был удостоен награды за вклад в развитие еврейского образования и общинной жизни в РФ.

В номинации «Кинематограф» премия досталась актеру и режиссеру Константину Хабенскому за фильм «Собибор», а в номинации «Театр» премию получил Театр имени Евгения Вахтангова за постановку спектакля «Наш класс». За самоотверженную борьбу за права евреев в СССР был награжден раввин Носон Вершубский, проведший несколько лет в заключении в 1980-х по ложному обвинению в краже книг из синагоги. Он был удостоен «Скрипача на крыше» в номинации «Мужество».

В номинации «Общественная деятельность» лауреатом премии стал глава иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф. Помимо этого, премию в номинации «Образование» получил профессор факультета истории и директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий. В номинации «Журналистика» награда досталась телеведущему Константину Эггерту за цикл передач «Трудно быть с Б-гом» на телеканале «Дождь». В номинации «Издательская деятельность» премию получила издательская группа «Точка», а «Человеком-легендой» был признан художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Фильм Хабенского «Собибор» ранее стал претендентом на кинопремию «Оскар». Заявку на участие приняла американская академия кинематографических искусств и наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве могут построить 20 новых синагог
В Москве появилось новое еврейское кладбище

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017