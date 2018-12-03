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Процедуру ЭКО начнут проводить в перинатальном центре в Пензе

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В перинатальном центре Пензы станет доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это произойдет после установки нового оборудования. Это инкубаторы планшетные, лазерная установка для проведения вспомогательного хетчинга и биопсии эмбрионов, стереоскопический микроскоп для лабораторных исследований и ламинарный шкаф высокой степени защиты.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, на эти цели из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Там также уточнили, что в 2018 году было запланировано 850 процедур ЭКО. С начала года провели 718 процедур, на учет по беременности встали 206 женщин и 185 родили.

Ранее сообщалось о том, что жительнице Ростова-на-Дону отказались делать ЭКО с биоматериалом ее умершего супруга. Она подала в суд на клинику. Там уже заявили, что супруги перед началом искусственного оплодотворения подписали договор, согласно которому замороженные эмбрионы должны быть уничтожены в случае смерти одного из супругов.

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