Россияне стали чаще брать кредитные займы в микрофинансовых организациях (МФО), что привело к росту нагрузки на семейный бюджет. Граждане на обслуживание кредитов тратят четверть своего дохода, свидетельствуют расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для «Известий».

Размер микрокредита вырос почти вдвое — до 9,9 тыс. рублей, а долговая нагрузка — с 18% до 24%. При этом МФО стали чаще выдавать кредиты, чем и объясняется рост долговой нагрузки. Число выданных кредитов вырос в пределах 1%, а общий объем — на 24% (до 9,5 млрд).

По данным ОКБ, в прошлом году заемщик отдавал на обслуживание кредитов 18% своих доходов. Сейчас на это уходит 24% доходов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля отказов в выдаче кредитов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 69% до 61,1%. Эксперты отмечали, что банки по-прежнему предпочитают клиентов с «хорошей» кредитной историей, отказывая даже в случае небольшой просрочки в прошлом. Именно поэтому россияне стали чаще обращаться в МФО.

Подробнее — в материале «Известий»:

Своя ноша тянет: займы в МФО съедают почти четверть дохода должника