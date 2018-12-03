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Скончался самый богатый человек Бельгии

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL), президентом и совладельцем которой он был.

Фрер скончался 3 декабря. Похороны пройдут в узком семейном кругу, как того хотел сам предприниматель.

Он разбогател в 1970-х годах, когда продал свои активы в сталелитейной отрасли государству за $140 млн, пишет телеканал «360». С тех пор Фрер был крупным инвестором. Так, через GBL, руководителем которой он был до 2015 года, ему принадлежали доли в таких компаниях, как нефтедобывающая Total, производитель цемента LafargeHolcim, алкогольный гигант Pernod Ricard и производитель одежды класса люкс Burberry.

На конец 2017 года GBL владела активами на сумму около €19 млрд, а капитализация компании в настоящее время составляет €15 млрд. В пресс-службе компании отметили, что за более чем 30 лет Фрер вывел GBL в крупнейшие холдинги Европы. Председателем совета директоров компании является старший сын миллиардера Жеральд Фрер. Forbes в марте 2018 года оценил состояние Альберта Фрера в $5,8 млрд, пишет сайт kp.ru. В рейтинге богатейших людей мира он занимал 281-е место.

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