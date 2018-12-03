В Госдуме рассказали о возможных последствиях расторжения Украиной договора о дружбе с РФ

Расторжение Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией не повлияет на отношения двух государств, но может сказаться «на отношения наших семей», считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Это, конечно, наносит вред отношениям между народами… Все действия (Порошенко – ред.) связаны с действием военного положения», — приводит слова российского парламентария «РИА Новости».

3 ноября украинский лидер Петр Порошенко внес в Верховную раду соответствующий законопроект, который имеет статус неотложного.

По мнению Водолацкого, Рада поддержит этот документ, так как большинство ее членов контролируются советниками Госдепартамента США, которые находятся в руководстве государства.

«Порошенко сегодня не управляет страной, ею управляют другие силы, которые, к сожалению, сделали из Украины страну-мутанта, которая решает вопросы эскалацией», — отметил он.

Как заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий, законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией может быть рассмотрен Радой уже 6 декабря.

В начале сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу Порошенко о непродлении соглашения. Спустя несколько дней глава государства подписал указ о разрыве Договора о дружбе с РФ.

Согласно правилам, украинский МИД должен был проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании прекратить действие Договора, а также обосновать свое решение. 21 сентября Киев направил соответствующую ноту Москве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Он является основополагающим документом двусторонних отношений и предполагает стратегическое партнерство государств, признание нерушимости существующих границ, а также уважение территориальной целостности стран.