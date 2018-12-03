«Ральф против интернета» вновь возглавил российский прокат

Американский мультфильм «Ральф против интернета» возглавил российский кинопрокат по итогам второго уикенда подряд, его кассовые сборы за выходные составили 215,6 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.ru.

«Ральф против интернета» — это продолжение кассового анимационного фильма 2012 года студии Disney режиссеров Рича Мура и Фила Джонсона. Главные герои истории Громила Ральф и Ванилопа фон Кекс на этот раз отправляются покорять просторы интернета. Всего за две недели проката мультипликационный фильм заработал 682,6 млн рублей.

На второй строчке оказался фильм «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхёрста. Картина рассказывает о ранних годах благородного разбойника. За первую неделю проката фильм заработал 167,3 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Замыкает тройку лидеров фильм Дэвида Йейтса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». За уикенд фильм заработал 108 млн рублей, а сборы за три недели кинопроката составили более 1,4 млрд рублей.

Четвертая строчка досталась российской молодежной комедии Дмитрия Суворова «Все или ничего», собравшей 52,7 млн рублей. На пятом месте оказался фильм «Богемская рапсодия» о группе Queen, собравший за неделю 39,2 млн рублей, а всего за пять недель проката в России картина заработала 982 млн рублей, пишет «РИА Новости».