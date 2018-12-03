Московская канатная дорога приостановила работу на несколько дней

Канатная дорога Лужники – Воробьевы Горы с понедельник, 3 декабря, приостановила работу. В сообщении пресс-службы транспортной системы отмечается, что канатку закрыли для посетителей до 7 декабря.

«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — отметили на сайте канатной дороги. Гостям мегаполиса и москвичам администрация принесла свои извинения.

Запуск московской канатной дороги состоялся 27 ноября, 28 ноября из-за кибератаки ее работа приостанавливалась: хакер требовал у руководства компании биткоины. В нормальный режим работы канатка вернулась 30 ноября.