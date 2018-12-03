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МИД Украины намерен исправить запись в Книге рекордов Гиннеса о российском Севастополе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Министерство иностранных дел Украины не согласно, что в Книге рекордов Гиннеса Севастополь обозначили как территорию России, и попытается исправить запись. Об этом заявила в понедельник, 3 декабря, пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

«Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса», — написала она в Twitter.

Ранее Книга рекордов Гиннеса зафиксировала рекорд по балансированию гвоздей, установленный в Севастополе белорусом Александром Бендиковым. Рекордсмен удержал на шляпке одного гвоздя 349 гвоздей.

Соответствующая запись сделана в сертификате, опубликованном на сайте справочника Guinness World Records, место установления рекорда указано как «в Севастополе, Российская Федерация» (In Sevastopol, Russian Federation).

Крым вошел в состав России. В 2014 году был проведен референдум, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права.

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