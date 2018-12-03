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Компанию оштрафовали за незаконную добычу песка со дна Камы

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В Татарстане компанию оштрафовали за незаконную добычу песка со дна реки Камы. Она вела работы вне границ лицензионного участка. Это выявили инспекторы республиканского министерства экологии.

Как сообщает портал Inkazan.ru со ссылкой на ведомство, специалисты с помощью навигационной системы установили, что в период с 27 по 28 августа 2018 года земснаряд «Донской» разрабатывал недра за пределами отведенного для этого участка. Таким образом, он нарушил условия, предусмотренные лицензией.

В отношении юридического лица составили административный протокол и наложили штраф на предприятие в размере 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что песок незаконно добывали рядом с трассой Саратов – Нижний Новгород. Разработкой карьера занималась дорожная компания.

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